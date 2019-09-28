В Калуге семья из пяти человек отравилась газом

В Калуге семья из пяти человек пострадала в результате утечки газа. Об этом сообщает Kaluga News. Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов на улице Рылеева в субботу, 28 сентября.
Согласно предварительной версии, причиной отравления стала неправильная работа установленной вытяжки. Все пострадавшие — двое взрослых и трое детей — были в срочном порядке госпитализированы.
— В числе пострадавших пять человек. Это родители 36 и 39 лет. И дети — двенадцати, двух лет и одного года, — уточнила заведующая отделом по организации защиты населения городской управы Калуги Наталья Егорова.
Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. В результате дети с отцом были отпущены домой. Мать тем временем всё ещё находится в терапевтическом отделении больницы.
Пока дом, в котором произошёл инцидент, отключён от газоснабжения. Представителям горгаза предстоит ещё раз обследовать здание, прежде чем возобновить подачу топлива.
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