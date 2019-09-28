В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Незалежной Василий Кирилич.
— 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины, — приводит слова Кирилича "Интерфакс".
Известно, что поисковой операцией занимается организация Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France. По предварительным данным, на борту судна находится по меньшей мере 10 украинцев.
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