В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины. Об этом сообщил замдиректора департамента консульской службы МИД Незалежной Василий Кирилич.

— 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины, — приводит слова Кирилича "Интерфакс".

Известно, что поисковой операцией занимается организация Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France. По предварительным данным, на борту судна находится по меньшей мере 10 украинцев.