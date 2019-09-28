Медведев: Мудрость и ирония Захарова — навсегда с нами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что ушедший сегодня из жизни режиссёр Марк Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды и совершать чудеса.

— Его фильмы и спектакли, его мудрость и ирония, обаяние его таланта — навсегда с нами. Однажды Марк Анатольевич заметил: "Театр безграничен, безразмерен…" Именно таким был он сам. И таким, я уверен, останется "Ленком"... Светлая память легендарному режиссёру, — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

Премьер подчеркнул, что искусство Захарова было мудрым, пронзительным и всегда искренним.

Марк Захаров ушёл из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра уже выразили соболезнования, отметив, что с Захаровым ушла эпоха больших режиссёров. Также к соболезнованиям присоединились президент РФ Владимир Путин и российские государственные деятели.