В РПЦ раскритиковали идею четырёхдневной рабочей недели

Ранее стало известно, что такой график работы могут опробовать на определённых российских предприятиях.

Предложение по введению в России четырёхдневной рабочей недели нуждается в серьёзных доработках. Кроме того, такой рабочий график следует тщательно изучить и продумать. Об этом News.ru заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, в России и так приличное количество выходных дней. Кроме того, он отметил, что работодатели будут нагружать своих сотрудников и давать им сверхурочную работу дистанционно.

Митрополит задался вопросом, чем будет заниматься человек в дополнительный выходной, если, например, у его супруга или супруги пятидневный график работы, а дети учатся в школе.

Напомним, что глава Правительства РФ Дмитрий Медведев ранее предположил, что россияне смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Несколько дней назад он назвал условия для этого. Четырёхдневку могут протестировать на определённых предприятиях, участвующих в нацпроектах.