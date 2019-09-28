В Балашихе 10-летний мальчик умер после удаления аппендикса

По словам родителей, у него открылось кровотечение, после чего остановилось сердце. СКР уже начал проверку.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 10-летнего мальчика из Балашихи после удаления аппендикса, сообщает телеграм-канал "Подъём" со ссылкой на официального представителя ведомства.

— Большая вероятность, что у сына открылось внутреннее кровотечение, а через время просто остановилось сердце. В 4:00 он ещё проснулся, попросил воды, сказал, что замёрзли ноги, жена надела ему носочки, и они уснули. В 5:30 она обнаружила, что он не дышит, — рассказал отец ребёнка.

Также он добавил, что мальчика прооперировали поздно вечером, а ночью за его состоянием никто не наблюдал.

Родители написали заявление в прокуратуру. СКР начал проверку по факту смерти ребёнка.