В Сети появились первые снимки прототипа iPhone 12

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Фото © Twitter / Ben Geskin

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин показал в "Твиттере" изображения прототипов нового поколения iPhone, который компания Apple должна представить в 2020 году.

По обнародованным изображениям можно проследить, что создатели смартфона намерены убрать "чёлку". Кроме того, они разместят датчики освещённости и приближения, динамик, микрофон и точечный проектор в рамке, обрамляющей аппарат.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо озвучил предположение, что iPhone 12 будет похож на iPhone 4. По его мнению, боковая рамка телефона будет плоской, а не сгруженной.

Как уточняет РИА "Новости", дизайнер Гескин известен тем, что рисует рендеры гаджетов, опираясь на полученную им информацию от источников.

В прошлом инсайдер представил эксклюзивные макеты iPhone 11.

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