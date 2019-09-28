В Сети появились первые снимки прототипа iPhone 12

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин показал в "Твиттере" изображения прототипов нового поколения iPhone, который компания Apple должна представить в 2020 году.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty — Ben Geskin (@BenGeskin) September 26, 2019

По обнародованным изображениям можно проследить, что создатели смартфона намерены убрать "чёлку". Кроме того, они разместят датчики освещённости и приближения, динамик, микрофон и точечный проектор в рамке, обрамляющей аппарат.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо озвучил предположение, что iPhone 12 будет похож на iPhone 4. По его мнению, боковая рамка телефона будет плоской, а не сгруженной.

Как уточняет РИА "Новости", дизайнер Гескин известен тем, что рисует рендеры гаджетов, опираясь на полученную им информацию от источников.

В прошлом инсайдер представил эксклюзивные макеты iPhone 11.