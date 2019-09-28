Учёные рассказали об опасном для здоровья режиме стиральной машины

Эксперты посоветовали не стирать в экономном режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.

Экономный режим стирки может представлять опасность для здоровья людей, поскольку при низкой температуре воды не умирают опасные бактерии, устойчивые к воздействию антибиотиков. Об этом пишет Medical Xpress.

В своём исследовании учёные сообщили об обнаружении в ёмкости для порошка и внутри барабана множества опасных бактерий, провоцирующих проблемы с желудком.

Специалисты начали изучать проблему после того, как руководство одной из больниц в немецком городе Бонн попросило их проследить причину внезапно вспыхнувшей эпидемии. В ходе разбирательств учёные узнали, что все вещи пациентов стирали в одной и той же машине, используя экономрежим.

Комментируя своё открытие, эксперты посоветовали людям не стирать в экономном режиме, если дома живут люди с хроническими инфекциями или незаживающими ранами.

— В таком случае одежду и бельё следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств, — подытожил доктор медицинских наук, председатель и директор Института гигиены и общественного здравоохранения Мартин Экснер.

Ранее Лайф сообщал, что учёные узнали, что предотвращает возникновение рака.