В Башкирии нашли 10 взорванных щенков, полиция проводит проверку

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Фото © Pixabay

Полиция Башкирии начала проверку после того, как в одном из подвалов Стерлитамака обнаружили 10 убитых щенков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

О жестоком убийстве щенков сообщили в соцсетях. По словам некоторых пользователей, животных подорвали петардами учащиеся одной из школ города. Активисты создали специальную группу во "ВКонтакте", где ведётся поиск виновных в инциденте.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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