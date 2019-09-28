В Башкирии нашли 10 взорванных щенков, полиция проводит проверку

Полиция Башкирии начала проверку после того, как в одном из подвалов Стерлитамака обнаружили 10 убитых щенков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

О жестоком убийстве щенков сообщили в соцсетях. По словам некоторых пользователей, животных подорвали петардами учащиеся одной из школ города. Активисты создали специальную группу во "ВКонтакте", где ведётся поиск виновных в инциденте.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.