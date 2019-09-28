В Атлантике спасли двух украинцев с пропавшего судна

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Фото © Pixabay

Трое членов экипажа пропавшего во время шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены. Об этом в своём твиттере сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

— По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Двое из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается, — написал он.

Напомним, 26 сентября во время шторма в Атлантическом океане пропало судно, на котором в том числе находились граждане Украины. Поиски продолжаются уже третий день.

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