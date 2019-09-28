Врачи выявили разные симптомы болезни Паркинсона у женщин и мужчин

Как правило, этот недуг поражает людей обоих полов в возрасте от 55 до 65 лет. До сих пор не известно, почему развивается болезнь: эксперты установили, что при БП снижается количество нейронов, вырабатывающих дофамин.

Симптоматика болезни Паркинсона, а также реакция на её лечение различается у мужчин и у женщин, считают итальянские учёные. Об этом сообщает информационный портал IOS Press.

Из явных признаков болезни Паркинсона врачи отмечают дрожащие руки, ригидность мышц и замедленные движения. Впрочем, болезнь даёт о себе знать чаще всего заранее: многие пациенты страдают расстройством сна, нарушением обоняния или желудочно-кишечными проблемами.

При этом признаки болезни со стороны моторных симптомов у женщин проявляются позже, чем у мужчин. Тремором чаще страдают женщины, а вот у мужчин наблюдаются проблемы с осанкой и иногда камптокормия — непроизвольный наклон туловища вперед.

Также мужчины и женщины по-разному реагируют на лечение. Глубокая стимуляция мозга значительно улучшала двигательные функции у женщин, но не у мужчин.

— Экспериментальные и клинические данные подтверждают, что БП по-разному протекает у мужчин и женщин. Мы всё ещё далеки от реального понимания того, что лежит в основе таких различий, — подчёркивается в докладе.

Объяснить эти различия можно половыми гормонами — они, по всей видимости, оказывают влияние на динамику развития болезни Паркинсона.

Ранее Лайф писал, что врачи назвали ранний признак болезни Паркинсона.