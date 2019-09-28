СМИ: Джонсону грозит уголовное дело из-за связей с бизнесвумен

Премьер-министра Великобритании подозревают в злоупотреблениях служебным положением.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит уголовное расследование, его подозревают в злоупотреблениях служебным положением в то время, когда он занимал пост мэра Лондона. Об этом сообщает Financial Times.

Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC) изучит информацию, которую ранее опубликовало издание The Sunday Times. Газета обвиняет Джонсона в связях с американской бизнесвумен Дженифер Акури, которая благодаря политику получила 155 тысяч долларов в виде грантов на развитие.

Отмечается, что при участии бывшего мэра Лондона женщина попала и в состав трёх деловых делегаций в Израиль, Малайзию, Сингапур и США.

Также издание заявило, что вечерами Джонсон посещал квартиру молодой предпринимательницы, которая ранее работала в модельном бизнесе.

Сам британский политик подчеркнул, что всегда действовал "в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики".

Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона с 2008 года по 2016-й. С 2016-го по 2018-й был главой британского МИД. В июле 2019 года стал премьер-министром Великобритании.