В Челябинске автокран раздавил 13-летнюю девочку на глазах у подруг

Погибшая думала, что успеет перебежать дорогу, когда до конца зелёного сигнала светофора оставалось семь секунд.

В Челябинске автокран насмерть раздавил 13-летнюю девочку на глазах у подруг. Об этом сообщает портал cheltv.

Очевидцы отмечают, что девочка в компании подруг переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, по каким-то причинам водитель спецавтомобиля не остановился и наехал на ребёнка.

— Мы тут шли, семь секунд оставалось на светофоре, был зелёный свет. Она думала, что успеет перебежать. Грузовик поворачивает, она пытается отойти назад, и её просто колесом сбивает, — рассказала подруга погибшей.

Полиция начала проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства случившегося.