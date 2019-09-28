В Челябинске автокран раздавил 13-летнюю девочку на глазах у подруг

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Фото © Cheltv

Погибшая думала, что успеет перебежать дорогу, когда до конца зелёного сигнала светофора оставалось семь секунд.

В Челябинске автокран насмерть раздавил 13-летнюю девочку на глазах у подруг. Об этом сообщает портал cheltv.

Очевидцы отмечают, что девочка в компании подруг переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, по каким-то причинам водитель спецавтомобиля не остановился и наехал на ребёнка.

<p>Фото © <a href="https://www.cheltv.ru/wp-content/uploads/2019/09/rebenok22.jpg" target="_blank">Cheltv</a></p>

— Мы тут шли, семь секунд оставалось на светофоре, был зелёный свет. Она думала, что успеет перебежать. Грузовик поворачивает, она пытается отойти назад, и её просто колесом сбивает, рассказала подруга погибшей.

Полиция начала проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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