В Челябинске автокран раздавил 13-летнюю девочку на глазах у подруг

В Челябинске автокран насмерть раздавил 13-летнюю девочку на глазах у подруг. Об этом сообщает портал cheltv.
Очевидцы отмечают, что девочка в компании подруг переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, по каким-то причинам водитель спецавтомобиля не остановился и наехал на ребёнка.
— Мы тут шли, семь секунд оставалось на светофоре, был зелёный свет. Она думала, что успеет перебежать. Грузовик поворачивает, она пытается отойти назад, и её просто колесом сбивает, — рассказала подруга погибшей.
Полиция начала проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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