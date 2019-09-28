Пятеро детей подорвались на украинской гранате в ЛНР

По данным Народной милиции ЛНР, схрон с боеприпасами оставили украинские силовики, занимавшие территорию района пять лет назад.

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в населённом пункте Красная Заря в ЛНР.

— Сегодня пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов в населённом пункте Красная Заря Перевальского района, обнаружили тайник с боеприпасами, — рассказал журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Дети начали играть с гранатой и случайно взорвали одну из них, при этом получив ранения различной степени тяжести. По словам Осадчего, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Луганска, где им оказывается вся необходимая помощь.

Согласно данным Народной милиции ЛНР, схрон с боеприпасами принадлежал украинским силовикам, которые занимали позиции в этом районе в 2014 году.