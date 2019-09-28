Пранкеры с пилой хотели разыграть тюменцев, но теперь их проверяет полиция

В Тюмени пранкеры решили провести серию розыгрышей с бензопилой, но юмор не оценили ни жители города, ни сотрудники правоохранительных органов. На инцидент обратил внимание портал Ura.ru.

В Сети опубликовали кадры, на которых видно, как мужчина в маске бегает за людьми с бензопилой, издавая крики.

— Около Тюменского кладбища мужчина с бензопилой гонялся за прохожими, — отметили в описании к видео.

Представители ГУ МВД по Тюменской области сообщили журналистам, что по данному факту проводят проверку.