Пранкеры с пилой хотели разыграть тюменцев, но теперь их проверяет полиция

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В Тюмени пранкеры решили провести серию розыгрышей с бензопилой, но юмор не оценили ни жители города, ни сотрудники правоохранительных органов. На инцидент обратил внимание портал Ura.ru.

В Сети опубликовали кадры, на которых видно, как мужчина в маске бегает за людьми с бензопилой, издавая крики.

Около Тюменского кладбища мужчина с бензопилой гонялся за прохожими, — отметили в описании к видео.

Представители ГУ МВД по Тюменской области сообщили журналистам, что по данному факту проводят проверку.

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