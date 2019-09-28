На Урале поймали "заботливых" воров с коляской, укравших тесты на беременность

В итоге отец малолетнего ребёнка получил условный срок, а его подельник — реальный.

В Челябинске двое неизвестных с детской коляской ограбили аптеку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Забрали грабители "самое нужное": мазь от потрескавшихся сосков, компрессионные пояса, лекарства и тесты на беременность. Все препараты мужчины сложили в детскую коляску, в которой сидел ребёнок, и скрылись с места преступления. По предварительным данным, ущерб составил три тысячи рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранительным органам удалось вычислить злоумышленников. По их признанию, всё это им было необходимо для перепродажи.