На Урале поймали "заботливых" воров с коляской, укравших тесты на беременность

В Челябинске двое неизвестных с детской коляской ограбили аптеку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Забрали грабители "самое нужное": мазь от потрескавшихся сосков, компрессионные пояса, лекарства и тесты на беременность. Все препараты мужчины сложили в детскую коляску, в которой сидел ребёнок, и скрылись с места преступления. По предварительным данным, ущерб составил три тысячи рублей.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранительным органам удалось вычислить злоумышленников. По их признанию, всё это им было необходимо для перепродажи.
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