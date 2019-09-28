Пропавшее судно Bourbon Rhode с украинцами на борту затонуло в Атлантике

Владелец пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode сообщил, что оно затонуло.

— Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются, — приводит его слова агентство УНН.

При этом он подтвердил, что благодаря направленному на место происшествия самолёту ВМС Франции удалось спасти троих членов экипажа, среди которых двое украинцев. Поиски остальных продолжаются.

Напомним, ранее поступило сообщение о том, что судно Bourbon Rhode с украинцами на борту исчезло после сильного шторма.