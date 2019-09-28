Пришедшие на спектакль Захарова зрители вспоминают режиссёра — видео

Многие специально приехали из других городов, чтобы увидеть постановку. Люди продолжают нести цветы к "Ленкому" и не сдерживают слёз.

Зрители, пришедшие сегодня в "Ленком" на спектакль "Королевские игры", поделились с Лайфом воспоминаниями о режиссёре Марке Захарове.

Многие рассказывают, что приехали из другого города специально, чтобы посмотреть спектакль Захарова. Зрители отмечают, что все его театральные постановки и фильмы наделены особым смыслом и их можно пересматривать вечно.

Москвичи и гости столицы также продолжают нести цветы к "Ленкому" в память о великом российском режиссёре. Многим не удаётся сдержать слёз.

Режиссёр Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Коллеги режиссёра выразили соболезнования и вспомнили его главные заслуги. В "Ленкоме" пообещали завершить работу над постановкой по пьесе Захарова, которую он так и не успел закончить.