На горящей у берегов Курил плавбазе произошёл хлопок

Разбор ситуации приостановлен до утра, в настоящее время помещение будут охлаждать.

На складе горящей у берегов Курил плавбазы "Пётр Житников" произошёл хлопок, в настоящий момент работы приостановлены, помещение загерметизировано, сообщил изданию РИА "Новости" сотрудник Росморречфлота.

Причины произошедшего пока не известны, мероприятия по разведке до утра производиться не будут, поскольку помещение будут охлаждать.

— Два раза аварийные партии входили в верхние и нижние крабовые цеха. Плюсы в том, что начали добираться до сердцевины очагов возгорания, там спёкшаяся гофротара, начали её разбивать... произвели герметизацию крабового цеха, — рассказали в Росморречфлоте.

Напомним, плавбаза "Пётр Житников" загорелась 23 сентября в районе острова Итуруп, с борта судна эвакуировали более 280 человек. В настоящее время пожар локализован, в тушении участвуют спасатели.