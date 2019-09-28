В США кинотеатры на премьере "Джокера" будет охранять полиция

Такие меры были предприняты в связи с трагическими событиями, которые произошли 19 июля 2012 года, когда американец открыл огонь на премьере фильма о Бэтмене.

Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что собирается патрулировать территорию вокруг кинотеатров в пятницу, 4 октября, когда на большие экраны выйдет фильм "Джокер". Об этом сообщает издание The Sun.

— Департамент полиции Лос-Анджелеса знает об общественных проблемах, связанных с премьерой фильма "Джокер". Несмотря на то что в районе Лос-Анджелеса нет никаких реальных угроз, департамент будет патрулировать территорию вокруг кинотеатров, когда они откроются, — цитирует издание представителя ведомства.

Кроме того, полицейские в Калифорнии предупредили фанатов, чтобы они были внимательными и не пропускали признаки потенциальной опасности.

Беспокойство местных стражей порядка вызвано из-за ситуации, которая произошла в 2012 году, когда американец Джеймс Холмс, одетый как спецназовец, открыл огонь по зрителям кинотеатра в городе Орора, штат Колорадо. Там в этот день был премьерный показ фильма "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды". В результате происшествия было убито 12 человек, ещё 70 человек получили ранения.