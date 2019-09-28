США требуют выдать задержанного в аэропорту Валенсии россиянина

США добиваются выдачи россиянина, который ранее был задержан на границе Испании и обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам адвоката задержанного Елены Тарановой, уже было открыто дело об экстрадиции гражданина РФ в Соединённые Штаты. При этом она уточнила, что на данный момент защите не предоставили доступа ко всем материалам.
— Единственные документы, которыми располагает защита, — это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен, — отметила Таранова, добавив, что "пока не было предоставлено никаких дополнительных документов и других доказательств".
На данный момент суд Испании лишь принял постановление о подтверждении участия адвоката в судебном процессе. Запрос о доступе российской стороне к материалам дела и ходатайство о досрочном освобождении органу исполнительной власти ещё предстоит рассмотреть.
Напомним, ранее россиянина задержали в аэропорту Валенсии по запросу США. Согласно предварительным данным, гражданина РФ подозревают в причастности к "миллионному мошенничеству", совершённому через Всемирную паутину при помощи фальшивой документации.
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