Актриса Бочкарёва об истории с кокаином: Продолжение следует

После появления видео, на котором артистку задерживают с наркотиками, она заявила, что "в одной серии не снимается".

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва, видео задержания которой появилось в Сети, заявила, что "продолжение следует".

— Знаете, как передача "Скандалы. Интриги. Расследования" — сначала был скандал, теперь интрига, дальше будет расследование. Я актриса сериальная, в одной серии не снимаюсь. Продолжение следует... — сказала РИА "Новости" Бочкарёва.

Напомним, сегодня появилась информация о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином, но сама актриса опровергла Лайфу эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Она также записала видеообращение к фанатам с советом "не верить Интернету".