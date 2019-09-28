СМИ: соцсети США будут предоставлять полиции Британии информацию

Лондон и Вашингтон планируют подписать договор, согласно которому социальные сети будут обязаны делиться информацией для поддержки расследований в отношении лиц, подозреваемых в совершении серьёзных уголовных преступлений.

Платформы для социальных сетей, базирующиеся в США, включая Facebook и WhatsApp, будут вынуждены обмениваться зашифрованными сообщениями пользователей с британской полицией в соответствии с новым соглашением между двумя странами, сообщило сегодня агентство Bloomberg.

По заявлению источников издания, договор, который Лондон и Вашингтон намерены подписать в следующем месяце, заставит социальные сети делиться информацией для поддержки расследования в отношении лиц, подозреваемых в совершении серьёзных уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию.

По условиям соглашения, американские спецслужбы не будут проводить расследование в отношении британских подданных. Такие же обязательства возьмёт на себя и Соединённое королевство.

США не смогут использовать информацию, полученную от британских компаний, в любых случаях разибрательств, предусматривающих смертную казнь, сообщило издание.