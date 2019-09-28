Китайские СМИ назвали российскую ракету главным оружием против авианосцев США

России выгодно создать военные средства, которые могут быть использованы для борьбы с агрессией.

Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) "Гранит" могут обладать максимальным потенциалом для защиты от авианосцев США, сообщило китайское издание S o hu.

По мнению автора статьи, именно это оружие имел в виду министр обороны РФ Сергей Шойгу, когда говорил в российских СМИ о противодействии американским авианосным группам. По его мнению, России выгоднее создавать не собственные авианосцы, а системы противодействия таковым в случае агрессии противника.

Как пишет Sohu, из всех комплексов, созданных со времён холодной войны, ракета "Гранит" обладает наибольшей дальностью полёта и способна нанести максимальный урон. ПКР способна поразить цель на расстоянии 600 км, в то время как авианосные группировки США способны оберегать свою безопасность лишь в зоне 550 км.

В сентябре Россия провела учения Тихоокеанского флота, где с успехом продемонстрировала атомный подводный крейсер "Омск", который назвали "кошмаром авианосцев". На вооружении у подлодки находятся 24 ракеты "Гранит".