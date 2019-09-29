Минимум 32 человека погибли в ходе атак на президентских выборах в Афганистане

Как минимум 32 человека погибли и 132 получили ранения в результате 113 вооружённых нападений в Афганистане в день проведения выборов президента страны. Об этом сообщает агентство Pajwok.

По данным издания, ответственность за 64 нападения взяло на себя движение "Талибан"*. Организаторы остальных 59 атак пока не известны.

Представители вышеуказанного движения не признают нынешнего правительства страны. В преддверии уже четвёртых по счёту выборов после падения в 2001 году режима талибов они всячески угрожали сорвать голосование и призывали граждан не ходить на избирательные участки.

Основными конкурентами на текущих выборах считают нынешнего президента Афганистана Ашрафа Гани и действующего премьер-министра Абдуллу Абдуллу. Предварительные результаты подсчёта голосов ожидаются 19 октября, а окончательные — 7 ноября.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Кандагаре, на юге Афганистана, от взрыва пострадало 15 человек.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.