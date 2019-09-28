Уволенная уральская учительница обратилась к коллегам: Долой даже купальники

Тренер с Урала Екатерина Конопенко, уволенная из-за фотосессии в голом виде, призвала бывших коллег к искренности, об этом она заявила порталу "360".

— Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов, а не скучные лица казённых лицемеров академического преподавания, — сказала учительница.

Напомним, Екатерину Конопенко, тренера по кикбоксингу из Магнитогорска, уволили за "аморальное поведение", когда её фотографии 18+ десятилетней давности стали достоянием общественности.