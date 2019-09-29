Российские подписчики завалили комментариями инстаграм Шварценеггера

Актёр опубликовал совместное фото с сыном, на котором тот одет в шинель офицера МВД России.

Российские подписчики написали огромное количество комментариев на странице американского актёра Арнольда Шварценеггера в "Инстаграме", после того как тот опубликовал фото с сыном, Кристофером, одетым в шинель офицера МВД РФ.

Многие пользователи заметили, что на плече у Кристофера русский шеврон. Некоторые поинтересовались, где медведь, и припомнили традиционные Matreshka, vodka, balalaika.

Кристофер одет в мундир полиции России, да ещё в звании полковника! op45ny

Наши соотечественники вспомнили также боевик "Красная жара", где Шварценеггер-старший сыграл главную роль. В комментариях неоднократно процитировали культовую фразу из фильма: "Какие ваши доказательства?".

Кристофер — младший сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер, на днях ему исполнилось 22 года.