Российские подписчики завалили комментариями инстаграм Шварценеггера

Российские подписчики написали огромное количество комментариев на странице американского актёра Арнольда Шварценеггера в "Инстаграме", после того как тот опубликовал фото с сыном, Кристофером, одетым в шинель офицера МВД РФ.
Многие пользователи заметили, что на плече у Кристофера русский шеврон. Некоторые поинтересовались, где медведь, и припомнили традиционные Matreshka, vodka, balalaika.
Кристофер одет в мундир полиции России, да ещё в звании полковника!
Наши соотечественники вспомнили также боевик "Красная жара", где Шварценеггер-старший сыграл главную роль. В комментариях неоднократно процитировали культовую фразу из фильма: "Какие ваши доказательства?".
Кристофер — младший сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер, на днях ему исполнилось 22 года.
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