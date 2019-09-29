Украинский певец Олег Винник заявил, что не будет "делить Крым"

Он также отметил, что его соотечественники, утверждающие принадлежность Крыма к Украине, не решают таким образом его судьбу.

Известный украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос журналистов "Чей Крым?", сказал, что не намерен его делить. Об этом сообщает "Викна. Новини".

— Не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, сегодня говорить об этом уже не то чтобы... Я бы сказал, не нужно. Это ничего не даёт, — заявил артист.

Он также отметил, что его соотечественники, утверждающие принадлежность Крыма к Украине, не решают таким образом его судьбу. Винник подчеркнул, что не считает возвращение Крыма в состав России аннексией.

Олег Винник — один из участников проекта "ВСЕММИР", организованного с участием российских, украинских и других зарубежных исполнителей. Он пояснил, что масштабный флешмоб направлен на примирение всех стран. По его мнению, в российско-украинских отношениях неверно расставлены акценты. Постоянное недоверие и излишняя подозрительность препятствуют здоровому политическому диалогу.