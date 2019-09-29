Зеленский ценит личный вклад Меркель в вопросы урегулирования на Украине

Правительство Германии считает, что ответственность за скандал вокруг переговоров лидеров США и Незалежной лежит на Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко ценит личный вклад главы правительства ФРГ Ангелы Меркель в урегулирование ситуации в стране, отметил в комментарии изданию Der Spiegel украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Ранее в стенограмме переговоров Трампа и Зеленского, которую опубликовал Белый дом, лидер США заявлял, что страны Европы, в частности ФРГ, не оказали должного содействия Киеву, и президент Украины согласился с этим, обвинив Германию и Францию в несоблюдении санкций в отношении России.

Однако, как пишет Der Spiegel, несмотря на недовольство Зеленским, Берлин полагает, что ответственность за скандал с телефонным разговором лежит на Вашингтоне.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Трамп использует свою власть для продвижения личных интересов, а также против Германии и Европы, и отметил, что страны Евросоюза оказали Украине значительную материальную помощь и приняли санкции в отношении РФ, чего не случалось даже в период холодной войны.