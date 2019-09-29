Де Ниро заявил, что поддерживает импичмент Трампа

Известный американский актёр Роберт Де Ниро не побоялся в интервью Variety выразить поддержку возможному импичменту президента США Дональда Трампа.
— У него такая беспредельная жизнь. Он портит всех вокруг себя, — подчеркнул актёр.
Он также выразил надежду, что американского лидера привлекут к ответственности.
— Его действия — это позор. У него нет никакого стержня, никакой этики, никакой морали. Он аморальный, — заявил Де Ниро.
Актёр никогда не скрывал своих антиправительственных настроений. В 2018 году на вручении театральной премии "Тони" в своей речи он сказал: "F*** Trump", чем заслужил длительные бурные овации. К настоящему времени политические взгляды актёра не изменились.
Ранее Де Ниро заявил, что был бы рад миру без Трампа.
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