В Казани во время пожара в многоэтажке погиб шестилетний мальчик

В субботу, 28 сентября, в одной из квартир многоэтажного дома в Казани возник пожар. Погиб шестилетний ребёнок. Ещё один человек госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Пожар вспыхнул на втором этаже многоэтажки 1987 года постройки. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в горящей квартире мужчину и мальчика шести лет.

Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи, медики констатировали смерть ребёнка, а отца доставили в городскую больницу № 7, отметили спасатели.

Из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, в настоящее время возгорание полностью потушено.