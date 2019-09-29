В Дагестане подросток вместе с двумя знакомыми убил отца

Мужчине нанесли несколько ударов металлической трубой, от которых тот скончался на месте. Его тело вывезли в лес и бросили там.

В Дагестане подросток организовал убийство отца, сообщает СУ СКР по Республике Дагестан.

Следствие установило, что сын испытывал к родителю личную неприязнь из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем и постоянно ругал юношу. На этой почве молодой человек решил убить отца и привлёк двоих знакомых — 17 и 18 лет.

— 22 сентября 2019 года в посёлке Загородний Кировского района города Махачкалы в доме 55-летнего мужчины, являвшегося отцом одного из обвиняемых, подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причинённых ранений потерпевший скончался на месте, — сообщают правоохранители.

Подозреваемые вывезли тело мужчины в лес на грузовом автомобиле и бросили там. В настоящее время все трое находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору").