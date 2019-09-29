Поклонники Бочкарёвой потребовали от неё объяснить видео с задержанием

Подписчики актрисы Натальи Бочкарёвой в "Интаграме" требуют от звезды объяснить видео с её задержанием, которое появилось в СМИ на днях.

А кто это, если не вы? Голос ваш, на видео вы. Наталья, когда вы отрицаете, смешно выглядите. ziza_9418

Наталья, но так на видео же вы... Как это можно объяснить? Съёмки фильма? takaya_life_interesting

Наталья, вас следователь допросил или нет ещё в качестве подозреваемой-обвиняемой? Могу, как адвокат, дать совет. tapokdlyatarakana

Однако некоторые поклонники актрисы выступили в её поддержку, пожелали ей в комментариях "сил и терпения".

На записи видно, как Бочкарёву задерживает и допрашивает сотрудник ГИБДД. Актриса сознаётся, что у неё с собой есть наркотики. Однако Наталья всё отрицает и говорит, что в момент происходившего на видео она находилась дома с детьми.