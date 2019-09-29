Сирия потребовала вывести все иностранные войска со своей территории

Сирия требует вывести все иностранные войска со своей территории, в противном случае государство оставляет за собой право на контрмеры, об этом заявил на полях Генассамблеи ООН глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Министр иностранных дел отметил, что США и Турция по-прежнему незаконно сохраняют военное присутствие на севере страны.

— Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии... Это нарушение международного права и хартии ООН, — сказал Муаллем.

Глава МИД Сирии подчеркнул, что государство примет все возможные меры, если иностранные войска останутся на территории страны.