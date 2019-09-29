Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Вологодской области

Под Череповцом произошла авария, столкнулись легковые машины. Два человека погибли, ещё трое получили травмы, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области.

— По предварительным данным, примерно на четвёртом километре автодороги Абаканово — Слабеево автомобиль Chery Amulet обгонял мотоблок и столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus, — говорится в сообщении.

Погиб водитель обгоняющей машины и мужчина, находившийся в "ладе", ещё трое пассажиров отечественного автомобиля пострадали.