Медведчук назвал отставку Волкера результатом его непрофессионализма

Политик подчеркнул, что спецпредставитель Госдепа США должен был придерживаться позиции нейтралитета для выстраивания отношений со всеми участниками переговоров.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук опубликовал заявление, в котором отметил, что отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера является результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".

По мнению Медведчука, Волкер полностью провалил переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, чему свидетельствует то, что он покинул пост. Политик также подчеркнул, что спецпредставитель США должен был придерживаться позиции нейтралитета, чтобы выстраивать отношения со всеми участниками переговоров.

— Он не только занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу, — говорится в заявлении.

Медведчук полагает, что подобные заявления шли вразрез с интересами Украины и мешали взаимоотношениям США и России.

Напомним, об отставке Курта Волкера стало известно 27 сентября.