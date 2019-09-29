Трамп заявил, что опровержение Зеленским давления остановит "охоту на ведьм"

Президент США Дональд Трамп считает, что для отмены процесса импичмента демократам будет достаточно опровержения давления на Владимира Зеленского со стороны президента Украины.

— Общение с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не давил на него никак, ни в каком виде и ни в какой форме, должно было само по себе положить конец последней охоте на ведьм. Другие рассыпались в прах! — написал Трамп на своей странице в " Т в иттере".

Таким образом американский лидер продолжил критику демократов, инициировавших процедуру импичмента действующего президента США. На его странице в "Твиттере" за последние дни накопилось немало резких сообщений и даже видеообращений в сторону оппозиционной аппарату президента партии.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.