В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошёл в районе города Исина провинции Цзянсу. По данным, опубликованным на официальной странице городского управления полиции в социальной сети "Вэйбо", автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В момент аварии в салоне находилось 69 пассажиров.

На данный момент все получившие ранения пассажиры доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что у переднего колеса автобуса треснула камера. По факту произошедшего ведётся следствие.