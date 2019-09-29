Украинский эксперт заявил, что теперь Запад на стороне России

Запад отказался от поддержки Украины и теперь на стороне России, которая всё больше укрепляет свои позиции в мире, об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

Эксперт отметил, что на международной арене произошло изменение баланса сил, Запад ослабел, а Россия, напротив, усилила своё влияние, "заполнила вакуум", который остался в мире, когда произошло ослабление позиций США по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве

Европейские страны также приняли решение налаживать отношения с РФ. Об этом, в частности, недавно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Западные государства на 180 градусов развернули свои позиции в отношении Украины, встав на российскую сторону. В этом случае Незалежной остаётся только усиливать свою военную мощь и переходить к активной обороне, объяснил Перепелица.