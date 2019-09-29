В СМИ появилось видео учений "Центр-2019", снятое от первого лица

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учений "Центр-2019", снятое от первого лица на экшен-камеры, установленные на шлемах военнослужащих.

На видео зафиксированы кадры десантирования, а также ведения боя солдатами ВДВ. Помимо этого в объектив попали манёвры авиации и стрельба из тяжёлой огнемётной системы "Буратино".

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" завершились 21 сентября. Они проходили на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах Военно-воздушных сил и войск Противовоздушной обороны в России, а также в акватории Каспийского моря.

В общей сложности в учениях приняли участие порядка 128 тысяч военных из восьми стран (Россия, Китай, Пакистан, Киргизия и другие), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также свыше 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил Владимиру Путину, что учения "Центр-2019" вызывают гордость.