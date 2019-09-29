Трамп заявил в видеообращении, что не даст демократам себя остановить

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Президент США Дональд Трамп записал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Глава Белого дома заявил, что всё происходящее — огромный обман в истории американской политики, а демократы хотят отобрать у граждан всё: здравоохранение, судей, голоса, свободу.

Трамп подчеркнул, что не даст себя остановить, ведь он борется за людей, а на кону "стоят Соединённые Штаты".

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