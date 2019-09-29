Врачи рассказали, что нужно есть, чтобы сохранить здоровое сердце

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространённой причиной смертности во всём мире.

Врачи посоветовали отказаться от жирного мяса в пользу рыбы и птицы, употреблять больше бобовых, орехов и кураги, а также ограничить потребление сахара, чтобы сохранить здоровье сердца. Эти рекомендации опубликованы на с айт е Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

Всемирный день здоровья сердца отмечается 29 сентября. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространённой причиной смертности во всём мире и в ближайшее время печальная статистика не изменится.

ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от этого недуга умрёт около 23,6 миллиона человек.

В памятке о здоровом образе жизни врачи говорят о том, что сбалансированное питание — первый шаг к снижению риска болезней сердца, оно обеспечивает все системы организма полезными веществами, такими как калий, магний, железо.

Медики рекомендуют ограничить употребление жиров и алкоголя, контролировать массу тела и заниматься физкультурой.