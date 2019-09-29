Врачи рассказали, что нужно есть, чтобы сохранить здоровое сердце

Врачи посоветовали отказаться от жирного мяса в пользу рыбы и птицы, употреблять больше бобовых, орехов и кураги, а также ограничить потребление сахара, чтобы сохранить здоровье сердца. Эти рекомендации опубликованы нае Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.
Всемирный день здоровья сердца отмечается 29 сентября. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространённой причиной смертности во всём мире и в ближайшее время печальная статистика не изменится.
ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от этого недуга умрёт около 23,6 миллиона человек.
В памятке о здоровом образе жизни врачи говорят о том, что сбалансированное питание — первый шаг к снижению риска болезней сердца, оно обеспечивает все системы организма полезными веществами, такими как калий, магний, железо.
Медики рекомендуют ограничить употребление жиров и алкоголя, контролировать массу тела и заниматься физкультурой.
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