Уровень воды в Амуре около Комсомольска-на-Амуре продолжает снижаться

В городе ведутся работы по расчистке освобождённых от паводка территорий, восстановлено движение по Хурминскому и Хорпинскому шоссе.

Уровень воды в реке Амуре у города Комсомольска-на-Амуре снизился на 13 см и упал ниже семиметровой отметки. По состоянию на 29 сентября 2019 года, он составляет 696 см, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели завершили очистку Хуминского шоссе, с которого уже сошла вода, также восстановлено движение по Хорпинской автодороге. По всему региону продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и расчистке территорий, освободившихся от паводка.

— За прошедшие сутки было совершено семь рейсов большегрузной техники МЧС России и вывезено более 80 кубических метров мусора. Военнослужащие Амурского спасательного центра находятся в готовности к проведению аварийно-восстановительных работ в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский, которые начнутся после ухода "большой воды", — сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время подтопленными остаются 487 участков, продолжают работать насосы, откачивающие воду из подвалов многоэтажек, ливневых и канализационных систем. В пунктах временного размещения находятся 35 человек, в том числе 10 детей.