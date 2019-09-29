Режиссёра "Форсажа" Роба Коэна обвинили в сексуальном насилии

Режиссёра и сценариста культовой ленты "Форсаж" Роба Коэна обвиняют в преступлениях сексуального характера, сообщает издание The Huffington Post.

28-летняя Джейн, фамилия которой не разглашается, заявила, что четыре года назад режиссёр пригласил её на встречу для обсуждения участия в пилотной серии телепроекта, они выпили в ресторане, после чего девушка очнулась в номере Коэна обнажённой. Издание сообщает, что жертва действительно обращалась к врачу, чтобы подтвердить факт изнасилования, к тому же она рассказала друзьям о насилии сразу после случившегося.

Спустя два года Джейн написала мужчине СМС, в котором заявила, что он "причинил ей боль в ту ночь и облажался", на что режиссёр ответил, что ему жаль это слышать.

Однако Роб Коэн и его адвокаты категорически отрицают все обвинения и называют их клеветой.

Ранее в домогательствах Коэна обвинила его собственная дочь-трансгендер, заявившая, что отец приставал к ней, когда она была ещё ребёнком.