Маск рассказал, что первый полёт корабля Starship состоится через 1–2 месяца

Глава SpaceX Илон Маск в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship, рассказал, что первый полёт на высоту 20 км состоится через один-два месяца. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

Ранее в SpaceX успешно провели испытания прототипа Starship: летательный аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку спустя несколько минут.

Новый многоразовый космический корабль будет использоваться для доставки экспедиций на Марс и других межпланетных миссий.