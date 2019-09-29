Маск рассказал, что первый полёт корабля Starship состоится через 1–2 месяца

Глава SpaceX Илон Маск в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship, рассказал, что первый полёт на высоту 20 км состоится через один-два месяца. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.
Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY— SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.
Ранее в SpaceX успешно провели испытания прототипа Starship: летательный аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку спустя несколько минут.
Новый многоразовый космический корабль будет использоваться для доставки экспедиций на Марс и других межпланетных миссий.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram