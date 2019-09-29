На Филиппинах зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4

Недалеко от острова Минандао в южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки в 10:03 по местному времени зафиксировала сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

По её данным, эпицентр стихии располагается в 210 км на юго-восток от города Давао с населением порядка полутора миллиона человек. О глубине залегания очага не сообщается.

Как сообщают сейсмологи из Европы, очаг землетрясения находится на глубине 100 километров под землёй.

Информации о пострадавших и угрозах возникновения цунами не поступало.