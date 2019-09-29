Глава МИД Азербайджана заявил, что за год в вопросе Карабаха не было прогресса

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на полях Генассамблеи ООН, что за прошедшие 12 месяцев в урегулировании карабахского конфликта не было подвижек. Он объяснил это незаинтересованностью властей Армении в мирном разрешении вопроса.

— Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии ГА ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, несмотря на прямые контакты лидеров двух государств и встречи глав МИД в течение последних двух лет, — сказал глава иностранного ведомства.

Он добавил, что Ереван своими заявлениями подрывает этот процесс и препятствует попыткам мирного разрешения политического конфликта. При этом Азербайджан настроен на максимально скорое решение проблемы.

Мамедъяров также отметил, что переговоры не могут продолжаться вечно и не должны ущемлять прав на самооборону, согласно Уставу ООН и международному праву.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха начался феврале 1988 года. С 1992-го ведутся переговоры относительно мирного урегулирования ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.