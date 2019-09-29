В воскресенье в Москву вернётся дождливая погода

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Облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём — 11–13 градусов, ночью — 8–10, намного теплее, чем на минувшей неделе.

Холодный арктический циклон отступил, в столице дует южный и юго-западный ветер, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление днём составит около 744 мм ртутного столба, ночью опустится до 740 мм.

В Подмосковье — 9–14 градусов тепла, тоже дождливо и пасмурно, ночью похолодает до пяти градусов.

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