Глава МИД Испании заявил, что санкции — современный вид геополитического оружия

Глава Министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что на современной мировой арене санкции используются в качестве геополитического оружия. Это он утверждает в своих письменных ответах на вопросы Европарламента.

— В качестве оружия используются уже не штыки, а гибридные или кибератаки, санкции, пошлины, девальвация валюты и принудительная передача технологий, — заявил Боррель.

А сами конфликты, по мнению министра, из окопов на поле боя перекочевали в киберпространство и другие области: торговлю, доступ к сырью, а также внешнюю и внутреннюю торговлю.

В июле Европейский совет, куда входят главы государств и правительств 28 стран ЕС, выбрал кандидатуру Жозепа Борреля на пост верховного представителя по иностранным делам и заместителя главы Еврокомиссии. На этой должности он сменит свою предшественницу Федерику Могерини.