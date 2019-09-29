Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 30 человек

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Фото © Twitter/theSundaily 

Порядка 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Как минимум 30 человек погибли при землетрясении, которое произошло недалеко от берегов Индонезии 26 сентября. Об этом сообщает портал One India со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Вследствие землетрясения около 25 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь с 25 на 26 сентября у берегов Индонезии. Эпицентр стихии располагался в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Глубина залегания очага составила 29,9 километра.

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