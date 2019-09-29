У московской пенсионерки украли ювелирные украшения и деньги на миллион рублей

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Фото © Pixabay

Столичная полиция ведёт поиски неизвестного, укравшего из дома пожилой женщины деньги и ювелирные украшения на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по столице.

Женщина 1948 года рождения, проживающая в деревне Лаптево, относящейся к ТиНАО, сообщила о краже накануне днём. Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом путём отжатия панорамной двери. В комнате на втором этаже он взломал металлический сейф, где находились деньги и ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

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